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DreamLeague — Season 25. Гранд Финал. День 14
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Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
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Российские игроки побеждают на семи топ-турнирах по Dota 2 подряд

Российские игроки побеждают на семи топ-турнирах по Dota 2 подряд
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Киберспортсмены из России становятся победителями на всех топ-турнирах сезона-2024/2025 по Dota 2. Сегодня пройдёт финал седьмого — и DreamLeague S25 точно выиграет либо российская команда, либо Tundra Esports с Антоном dyrachyo Шкредовым.

Кроме того, Дримлига станет 26-м чемпионатом подряд, в финале которого выступает минимум один игрок из России. Эта серия началась более двух лет назад — последним ивентом без россиян стал финал The International 2022 между Team Secret и Tundra Esports.

Сегодня Дурачьё может выиграть третий турнир подряд: ранее Tundra победила на FISSURE PLAYGROUND #1 и BLAST Slam II. Соперником команды по финалу станет российская команда — либо PARIVISION, либо Team Spirit.

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