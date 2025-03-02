Киберспортсмены из России становятся победителями на всех топ-турнирах сезона-2024/2025 по Dota 2. Сегодня пройдёт финал седьмого — и DreamLeague S25 точно выиграет либо российская команда, либо Tundra Esports с Антоном dyrachyo Шкредовым.

Кроме того, Дримлига станет 26-м чемпионатом подряд, в финале которого выступает минимум один игрок из России. Эта серия началась более двух лет назад — последним ивентом без россиян стал финал The International 2022 между Team Secret и Tundra Esports.

Сегодня Дурачьё может выиграть третий турнир подряд: ранее Tundra победила на FISSURE PLAYGROUND #1 и BLAST Slam II. Соперником команды по финалу станет российская команда — либо PARIVISION, либо Team Spirit.