Харрисон Форд пропустит «Оскар»-2025 из-за подхваченного лишая

Как сообщают журналисты издания Entertainment Weekly, легендарный актёр Харрисон Форд пропустит «Оскар»-2025. Дело в том, что недавно голливудской звезде диагностировали заболевание опоясывающий лишай, которое сопровождается сильными высыпаниями на коже с болевым синдромом.

Источник из окружения Форда заявил, что актёр чувствует себя хорошо и активно восстанавливается. Изначально Харрисон Форд должен был выступить одним из ведущих мероприятия в этом году.

97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025 начнётся 3 марта в 3:00 мск в Лос-Анджелесе. Американская киноакадемия огласит победителей в различных номинациях за выдающиеся заслуги перед кинематографом в 2024 году.