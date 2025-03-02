Мистический хоррор «Ужасающие» выйдет в России 13 марта — русский трейлер

Вышел русский трейлер мистического хоррора «Ужасающие» (The Well). Из ролика стало известно, что премьера ленты в кинотеатрах России состоится 13 марта. Впервые картина была показана на кинофестивале в Ситжесе в 2023 году.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Iperuriano Film.

Согласно синопсису, молодая девушка приезжает в итальянский городок, чтобы отреставрировать старинную картину. Чем больше девушка открывает фрагментов изображения, тем сильнее её мучают ужасающие кошмары. Монстры из её подсознания прорываются в реальность и грозят гибелью всем окружающим.

В актёрский состав ленты вошли Клаудио Нэйтан Брецци (I Peggiori Giorni), Джанлуиджи Кальвани, Ясин Фадель («Звезда Диего»), Пеппе Фондзо, Мелани Гейдос и другие. Режиссёром выступил Федерико Дзампальоне.