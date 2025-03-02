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Анонсирован сверхбюджетный смартфон Itel Power 70 с экраном 120 Гц

Анонсирован сверхбюджетный смартфон Itel Power 70 с экраном 120 Гц
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Анонсирован сверхбюджетный смартфон Itel Power 70. Стоимость устройства в базовой комплектации составила $ 86 (~ 7,6 тысячи рублей).

Itel Power 70 оснащён 6,67-дюймовыи HD+ LCD-экраном с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 700 нит. Производитель обещает хорошую видимость экрана на солнце, а также поддержку управления мокрыми и жирными пальцами.

Девайс работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G50 Ultimate. Что касается камер, то основная получила разрешение 13 МП, а фронтальная — 8 МП. Ко всему прочему, устройство обладает боковым сканером отпечатков пальцев и громкими динамиками.

Сначала продажи смартфона стартуют в Индонезии. Дата выхода в остальном мире пока неизвестна.

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