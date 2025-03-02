Умерла «Плотва» из сериала «Ведьмак» от Netflix

1 марта стало известно о смерти коня Гектора, который сыграл Плотву в сериале «Ведьмак» от Netflix. Скакуну было всего 12 лет, хотя представители фризской породы живут в среднем 25-30 лет. Причина смерти животного не раскрывается.

Гектор фигурировал во втором и третьем сезоне сериала. После окончания съёмок он вернулся на родину в Венгрию, где и скончался.

Работа над четвёртым сезоном «Ведьмака» от Netflix ведётся уже более двух лет. Несмотря на негативные отзывы фанатов игры и резкую реакцию зрителей на замену Кавилла, продюсеры продолжают работу над проектом. Съёмки удалось начать лишь в апреле 2024 года.

У четвёртого сезона «Ведьмака» пока нет даже примерной даты выхода. Шоу доступно для просмотра в стриминговом сервисе Netflix.

Пост о смерти Гектора