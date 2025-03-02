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Юра Борисов отдаст «Оскар» маме в случае победы

Юра Борисов отдаст «Оскар» маме в случае победы
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Российский актёр и номинант на «Оскар» Юра Борисов стал гостем нового выпуска шоу Chicken Shop Date Амелии Димольденберг. В ходе разговора артист заявил, что в случае победы на «Оскаре» отдаст статуэтку маме.

Напомним, на предстоящей церемонии Борисов поборется в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» благодаря роли в фильме «Анора».

Видео доступно на YouTube-канале Oscars. Права на видео принадлежат Oscars.

97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025 начнётся 3 марта в 3:00 мск в Лос-Анджелесе. Американская киноакадемия огласит победителей в различных номинациях за выдающиеся заслуги перед кинематографом в 2024 году.

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