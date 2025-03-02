Steam поставил новый рекорд — онлайн превысил 40 млн человек

2 марта онлайн-магазин Steam снова установил рекорд по пиковому онлайну пользователей — в сервисе одновременно находились более 40,2 млн человек. Это абсолютный рекорд за всю историю платформы, предыдущий лучший результат был установлен в декабре и составлял на 1 млн человек меньше.

Фото: Valve

При этом в играх находилась примерно треть от пиковой аудитории платформы — 12,8 млн человек. У остальных пользователей программа запущена в фоновом режиме.

Вполне вероятно, что к позднему вечеру итоговая цифра будет ещё на несколько сотен тысяч больше. В достижении нового рекорда платформе поспособствовал релиз Monster Hunter Wilds: за несколько дней игра смогла войти в топ-5 проектов по онлайну в Steam за всё время.