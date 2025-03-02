Хоррор «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга выйдет в онлайне 4 апреля

Хоррор «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга теперь выйдет в онлайне 4 апреля. Изначально фильм ужасов должен был добраться до стриминговых сервисов 25 марта. Картина уверенно показывает себя в прокате, заработав по всему миру $ 26 млн при бюджете в $ 10 млн.

Напомним, лента основана на одноимённом рассказе Стивена Кинга о двух братьях-близнецах, нашедших на чердаке старую игрушку — обезьяну. После серии странных событий они решают избавиться от неё, но спустя много лет вновь сталкиваются с кошмарами прошлого.

Главную роль в ленте исполнил Тео Джеймс (трилогия «Дивергент», «Белый лотос»), в фильме также снялись Татьяна Маслани («Дневники мертвецов») и Элайджа Вуд (трилогия «Властелин колец»). Кресло режиссёра занял Осгуд Перкинс, известный по «Собирателю душ».

В кинотеатрах России фильм показывают с 27 февраля.