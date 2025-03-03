«Оскар»-2025: Юра Борисов уступил награду Кирану Калкину за лучшую роль второго плана

Голливудская киноакадемия назвала победителя в номинации «Лучший актёр второго плана в фильме» на церемонии «Оскар» — 2025. В ней участвовали сразу пять артистов, среди которых был российский актёр Юра Борисов за роль в фильме «Анора».

Лауреатом премии стал Киран Калкин — брат Макколея Калкина, звезды комедии «Один дома». Организаторы выставки наградили его за выдающуюся роль в драме «Настоящая боль», где он сыграл с автором сценария и режиссёром Джесси Айзенбергом.

Это первый «Оскар» в карьере Кирана Калкина. Ранее актёр также выигрывал «Золотой глобус» за своё исполнение. В своей речи актёр рассказал удивительную историю: оказывается, его жена обещала родить ему четвёртого ребёнка, если он выиграет «Оскар». И теперь актёр надеется, что никаких преград к исполнению его желания нет.

Лучший актёр второго плана в фильме на «Оскаре»-2025