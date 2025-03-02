Сборы фильма «Капитан Америка: Новый мир» достигли $ 340 млн — лента может не окупиться

На третий уикенд сборы фильма «Капитан Америка: Новый мир» в США составили всего лишь $ 15 млн. Общая домашняя касса ленты достигла $ 163 млн — это один из худших показателей в истории киновселенной Marvel.

Общие сборы четвёртого «Капитана Америки» превысили отметку в $ 341 млн. Несмотря на впечатляющий старт, фильм сильно просел по сборам в последующие недели, поэтому финальная касса ленты может не достичь даже $ 400 млн. Ранее инсайдеры сообщали, что именно этой суммы будет достаточно, чтобы картина окупилась.

Низкие показатели фильма во многом связаны с негативными отзывами от пользователей и критиков — сейчас средняя оценка ленты на агрегаторах составляет примерно 5,5 балла из 10. Лента также получила самый низкий рейтинг в истории киновселенной Marvel от кинозрителей — «B-».