Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague — Season 25. Гранд Финал. День 14
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Капитан Америка: Новый мир» достигли $ 340 млн — лента может не окупиться

Сборы фильма «Капитан Америка: Новый мир» достигли $ 340 млн — лента может не окупиться
Аудио-версия:
Комментарии

На третий уикенд сборы фильма «Капитан Америка: Новый мир» в США составили всего лишь $ 15 млн. Общая домашняя касса ленты достигла $ 163 млн — это один из худших показателей в истории киновселенной Marvel.

Общие сборы четвёртого «Капитана Америки» превысили отметку в $ 341 млн. Несмотря на впечатляющий старт, фильм сильно просел по сборам в последующие недели, поэтому финальная касса ленты может не достичь даже $ 400 млн. Ранее инсайдеры сообщали, что именно этой суммы будет достаточно, чтобы картина окупилась.

Низкие показатели фильма во многом связаны с негативными отзывами от пользователей и критиков — сейчас средняя оценка ленты на агрегаторах составляет примерно 5,5 балла из 10. Лента также получила самый низкий рейтинг в истории киновселенной Marvel от кинозрителей — «B-».

Материалы по теме
Хорошо, но отвратительно. Обзор «Капитана Америка: Новый мир»
Хорошо, но отвратительно. Обзор «Капитана Америка: Новый мир»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android