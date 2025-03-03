Юра Борисов пришёл на «Оскар»-2025 со своей женой Анной — фото

В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе началась Красная дорожка. На ней участвуют известные члены киноиндустрии и звёзды фильмов 2024 года, включая актёров из фильма «Анора».

Так, на церемонию уже приехал Юра Борисов — номинант на лучшую мужскую роль второго плана. Артист появился на публике вместе со своей женой и одновременно агентом Анной Шевчук. Пара какое-то время позировала фотографам, после чего отправилась в зал — готовиться к скорому вручению «Оскара».

Юра Борисов и Анна Шевчук на «Оскаре»-2025

Фото: Savion Washington / GettyImgaes

Фото: Mike Coppola / GettyImages

Фото: Mike Coppola / GettyImages

Церемония «Оскар»-2025 начнётся в 3:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за всеми событиями и наградами в отдельном LIVE-материале.