Финал топ-турнира DreamLeague по «Доте» прервали из-за атаки на ПК российской Team Spirit

Гранд-финал чемпионата DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн прерван из-за DDoS-атаки на компьютеры игроков российской команды Team Spirit.

Во время четвёртой карты при счёте 2:1 в пользу «спиритов» два игрока СНГ-коллектива отключились от игрового сервера и не смогли вернуться в игру. Организаторы вместе с клубом более двух часов пытались решить проблему, но после перезапуска матча под атаку попал другой игрок — капитан Ярослав Miposhka Найдёнов.

По предварительной информации, матч между Team Spirit и Tundra перенесён на другой день и будет доигран во вторник, 4 марта. Подробнее о произошедшем можно узнать из нашей LIVE-трансляции.