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«Оскар»-2025: актёра Адама Сэндлера высмеяли за одежду на церемонии

«Оскар»-2025: актёра Адама Сэндлера высмеяли за одежду на церемонии
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3 марта в Лос-Анджелесе началась 97-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии. В своей стартовой речи ведущий Конан О'Брайен внезапно обратил внимание, что актёр Адам Сэндлер пришёл на столь важную церемонию в обычной уличной одежде.

Звезду «Счастливчика Гилмора» обвинили в том, что он пришёл в слишком простой одежде, ведь все остальные надели дорогие платья и костюмы. В ответ Сэндлер заявил, что никто не требовал от него надевать что-то броское, поэтому он ограничился своим привычным гардеробом: голубая кофта с капюшоном и шорты.

Кадр из трансляции

Кадр из трансляции

Фото: ABC

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Церемония «Оскар»-2025 начнётся в 3:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за всеми событиями и наградами в нашем отдельном LIVE-материале.

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