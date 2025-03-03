Роберт Дауни мл. поприветствовал Юру Борисова на «Оскаре»-2025

Звезда «Мстителей» и «Оппенгеймера» Роберт Дауни мл. поприветствовал Юру Борисова в Голливуде, отметив его потрясающую работу в «Аноре» и подчеркнув, что молодого российского актёра ждёт большое будущее в кино.

Он ведь был потрясающим в «Аноре«? Впечатляющая работа в роли добродушного гангстера. Добро пожаловать в большую лигу! Ты сейчас в нужном месте.

Юра Борисов после слов Дауни мл. Фото: AMC

Впрочем, победить в номинации за лучшую роль второго плана Юре Борисову не получилось — победа досталась Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль». Во время своей речи он отметил, что благодаря «Оскару» он теперь планирует ещё одного ребёнка.