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Роберт Дауни мл. поприветствовал Юру Борисова на «Оскаре»-2025

Роберт Дауни мл. поприветствовал Юру Борисова на «Оскаре»-2025
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Звезда «Мстителей» и «Оппенгеймера» Роберт Дауни мл. поприветствовал Юру Борисова в Голливуде, отметив его потрясающую работу в «Аноре» и подчеркнув, что молодого российского актёра ждёт большое будущее в кино.

Он ведь был потрясающим в «Аноре«? Впечатляющая работа в роли добродушного гангстера. Добро пожаловать в большую лигу! Ты сейчас в нужном месте.
Юра Борисов после слов Дауни мл.

Юра Борисов после слов Дауни мл.

Фото: AMC

Впрочем, победить в номинации за лучшую роль второго плана Юре Борисову не получилось — победа досталась Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль». Во время своей речи он отметил, что благодаря «Оскару» он теперь планирует ещё одного ребёнка.

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