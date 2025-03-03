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«Оскар»-2025: лучший мультфильм — «Поток» про милого кота

«Оскар»-2025: лучший мультфильм — «Поток» про милого кота
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В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе проходит 97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Очередной номинацией стал Лучший мультфильм за которую в этот раз сражались пятеро кандидатов.

Победителем оказался мультфильм «Поток» латвийского режиссёра Гинтса Зильбалодиса. Его работе за относительно небольшие деньги удалось обойти «Головоломку 2» от Pixar и «Дикого робота» от Dreamworks, которым предрекали награду.

Лучший мультфильм на «Оскаре»-2025

  • «Поток» — победитель
  • «Головоломка 2»
  • «Мемуары улитки»
  • «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
  • «Дикий робот»

97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025 стартовала в 3:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.

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