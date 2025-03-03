«Оскар»-2025: лучшая актриса второго плана — Зои Солдана за «Эмилию Перес»

В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе проводится 97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Очередной номинацией стал Лучшая актриса второго плана, за звание которой сражались пятеро кандидаток.
Победительницей стала Зои Салдана за воплощение юриста Риты Моры Кастро в фильме «Эмилия Перес». Девушка поблагодарила создателей ленты, онлайн-кинотеатр Netflix, своих родных и свою маму, которая также присутствовала на церемонии.
Лучший мультфильм на «Оскаре»-2025
- Моника Барбаро — «Боб Дилан: Никому не известный»
- Ариана Гранде — «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- Фелисити Джонс — «Бруталист»
- Изабелла Росселлини — «Конклав»
- Зои Солдана — «Эмилия Перес»
97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025 стартовала в 3:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.