«Оскар»-2025: лучшая актриса второго плана — Зои Солдана за «Эмилию Перес»

В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе проводится 97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Очередной номинацией стал Лучшая актриса второго плана, за звание которой сражались пятеро кандидаток.

Победительницей стала Зои Салдана за воплощение юриста Риты Моры Кастро в фильме «Эмилия Перес». Девушка поблагодарила создателей ленты, онлайн-кинотеатр Netflix, своих родных и свою маму, которая также присутствовала на церемонии.

Лучший мультфильм на «Оскаре»-2025

Моника Барбаро — «Боб Дилан: Никому не известный»

Ариана Гранде — «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Фелисити Джонс — «Бруталист»

Изабелла Росселлини — «Конклав»

Зои Солдана — «Эмилия Перес»

97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025 стартовала в 3:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.