«Оскар»-2025: лучшие спецэффекты — «Дюна 2»

В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе проводится 97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Очередной номинацией стали Лучшие спецэффекты, за звание которой сражались пятеро кандидатов.

Победителем оказалась «Дюна 2» — продолжение эпической саги Дени Вильнёва. Интересно, что в 2022 году первая часть также выигрывала эту награду, обойдя своих конкурентов.

Лучшие визуальные эффекты на «Оскаре»-2025

«Чужой: Ромул»

«Быть лучше: История Робби Уильямса»

«Дюна 2» — победитель

«Планета обезьян: Новое царство»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025 стартовала в 3:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.