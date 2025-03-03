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«Оскар»-2025: лучший фильм на иностранном языке — «Я всё ещё здесь»

«Оскар»-2025: лучший фильм на иностранном языке — «Я всё ещё здесь»
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В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе проводится 97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Очередной номинацией стал Лучший фильм на иностранном языке, за звание которой сражались пятеро кандидатов.

Победителем стала бразильская драма «Я всё ещё здесь» с Фернандой Торрес. События ленты разворачиваются в 1971 году — однажды в дом многодетного отца Рубенса приходят военные и уводят его на допрос, с которого он так и не вернётся. Его жена Юнис начинает борьбу за правду и пытается вернуть любимого, даже если на это уйдут многие годы.

Лучший фильм на иностранном языке на «Оскаре»-2025

  • «Я всё ещё здесь» — Бразилия
  • «Девушка с иглой» — Дания
  • «Эмилия Перес» — Франция
  • «Семя священного инжира» — Германия
  • «Поток» — Латвия

97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025 стартовала в 3:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.

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