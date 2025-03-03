Эдриан Броуди получил свой второй «Оскар» за «Бруталиста»
В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе проводится 97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Очередной номинацией стал Лучшая мужская роль, за звание которой сражались пятеро кандидатов.
Победителем оказался актёр Эдриан Броуди за воплощение еврейского архитектора Ласло Тота в «Бруталисте». Для актёра это второй «Оскар» — в 2003 году артист получил награду за культового «Пианиста».
Лучшая мужская роль на «Оскаре»-2025
- Эдриан Броуди — «Бруталист»
- Тимоти Шаламе — «Боб Дилан: Никому не известный»
- Колман Доминго — «Синг-синг»
- Рэйф Файнс — «Конклав»
- Себастьян Стэн — «Ученик: Восхождение Трампа»
97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025 стартовала в 3:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.
Комментарии