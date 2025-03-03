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Эдриан Броуди получил свой второй «Оскар» за «Бруталиста»

Эдриан Броуди получил свой второй «Оскар» за «Бруталиста»
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В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе проводится 97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Очередной номинацией стал Лучшая мужская роль, за звание которой сражались пятеро кандидатов.

Победителем оказался актёр Эдриан Броуди за воплощение еврейского архитектора Ласло Тота в «Бруталисте». Для актёра это второй «Оскар» — в 2003 году артист получил награду за культового «Пианиста».

Лучшая мужская роль на «Оскаре»-2025

  • Эдриан Броуди — «Бруталист»
  • Тимоти Шаламе — «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Колман Доминго — «Синг-синг»
  • Рэйф Файнс — «Конклав»
  • Себастьян Стэн — «Ученик: Восхождение Трампа»

97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025 стартовала в 3:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.

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