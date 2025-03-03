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Майки Мэдисон стала лучшей актрисой на «Оскаре»-2025 за роль в «Аноре»

Майки Мэдисон стала лучшей актрисой на «Оскаре»-2025 за роль в «Аноре»
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В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе проводится 97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Очередной номинацией стал Лучшая женская роль, за звание которой сражались пятеро кандидаток.

Победительницей стала Майки Мэдисон за воплощение Эни Михеевой в фильме «Анора». Девушка поблагодарила создателей фильма, в том числе Юру Борисова, Марка Эйдельштейна и режиссёра Шона Бэйкера, также отметила киноакадемию и своих близких.

Лучшая женская роль на «Оскаре»-2025

  • Синтия Эриво — «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • Карла Гаскон — «Эмилия Перес»
  • Майки Мэдисон — «Анора»
  • Деми Мур — «Субстанция»
  • Фернанда Торрес — «Я всё ещё здесь»

97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025 стартовала в 3:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.

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