Майки Мэдисон стала лучшей актрисой на «Оскаре»-2025 за роль в «Аноре»

В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе проводится 97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Очередной номинацией стал Лучшая женская роль, за звание которой сражались пятеро кандидаток.

Победительницей стала Майки Мэдисон за воплощение Эни Михеевой в фильме «Анора». Девушка поблагодарила создателей фильма, в том числе Юру Борисова, Марка Эйдельштейна и режиссёра Шона Бэйкера, также отметила киноакадемию и своих близких.

Лучшая женская роль на «Оскаре»-2025

Синтия Эриво — «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Карла Гаскон — «Эмилия Перес»

Майки Мэдисон — «Анора»

Деми Мур — «Субстанция»

Фернанда Торрес — «Я всё ещё здесь»

97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025 стартовала в 3:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.