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Шон Бэйкер стал лучшим режиссёром на «Оскаре»-2025 за постановку «Аноры»

Шон Бэйкер стал лучшим режиссёром на «Оскаре»-2025 за постановку «Аноры»
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В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе проходит 7-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Киноакадемия назвала победителя в категории Лучший режиссёр, за которую сражались пятеро кандидатов.

Победителем стал Шон Бэйкер, который также забрал награды за лучший сценарий и лучший монтаж «Аноры». Постановщик в третий раз поблагодарил всех причастных к ленте, своих близких и киноакадемию. Режиссёр призвал Голливуд поддерживать независимые ленты, чтобы сохранить кинематограф и продолжать рассказывать отличные истории на весь мир.

Лучший режиссёр на «Оскаре»-2025

  • Шон Бэйкер — «Анора»
  • Брэйди Корбет — «Бруталист»
  • Джеймс Мэнголд — «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Жак Одиар — «Эмилия Перес»
  • Корали Фаржа — «Cубстанция»

97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025 стартовала в 3:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.

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