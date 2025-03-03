Шон Бэйкер стал лучшим режиссёром на «Оскаре»-2025 за постановку «Аноры»

В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе проходит 7-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Киноакадемия назвала победителя в категории Лучший режиссёр, за которую сражались пятеро кандидатов.

Победителем стал Шон Бэйкер , который также забрал награды за лучший сценарий и лучший монтаж «Аноры». Постановщик в третий раз поблагодарил всех причастных к ленте, своих близких и киноакадемию. Режиссёр призвал Голливуд поддерживать независимые ленты, чтобы сохранить кинематограф и продолжать рассказывать отличные истории на весь мир.

Лучший режиссёр на «Оскаре»-2025

Шон Бэйкер — «Анора»

Брэйди Корбет — «Бруталист»

Джеймс Мэнголд — «Боб Дилан: Никому не известный»

Жак Одиар — «Эмилия Перес»

Корали Фаржа — «Cубстанция»

97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025 стартовала в 3:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.