«Анора» с Юрой Борисовым стала лучшим фильмом на «Оскаре»-2025

В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе проводится 97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Финальной номинацией стал Лучший фильм, за звание которого сражались десять кандидатов.
По итогам голосования лучшим фильмом 2024 года признали «Анору». Ленту режиссёра Шона Бейкера с российскими актёрами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном удостоили наивысшей награды церемонии.
Постановщик поблагодарил производственную команду, студию Neon, свою семью и близких. Бэйкер отметил, что снял ленту за смешные для Голливуда $ 6 млн, однако она стала триумфом на главной киноцеремонии планеты.
Лучший фильм на «Оскаре»-2025
- «Анора» — победитель
- «Бруталист»
- «Боб Дилан: Никому не известный»
- «Конклав»
- «Дюна 2»
- «Эмилия Перес»
- «Я всё ещё здесь»
- «Мальчишки из «Никеля»
- «Субстанция»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада».
97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025 прошла 3 марта и продлилась около четырёх часов. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.