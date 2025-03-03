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«Анора» с Юрой Борисовым стала лучшим фильмом на «Оскаре»-2025

«Анора» с Юрой Борисовым стала лучшим фильмом на «Оскаре»-2025
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В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе проводится 97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Финальной номинацией стал Лучший фильм, за звание которого сражались десять кандидатов.

По итогам голосования лучшим фильмом 2024 года признали «Анору». Ленту режиссёра Шона Бейкера с российскими актёрами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном удостоили наивысшей награды церемонии.

Постановщик поблагодарил производственную команду, студию Neon, свою семью и близких. Бэйкер отметил, что снял ленту за смешные для Голливуда $ 6 млн, однако она стала триумфом на главной киноцеремонии планеты.

Лучший фильм на «Оскаре»-2025

  • «Анора» — победитель
  • «Бруталист»
  • «Боб Дилан: Никому не известный»
  • «Конклав»
  • «Дюна 2»
  • «Эмилия Перес»
  • «Я всё ещё здесь»
  • «Мальчишки из «Никеля»
  • «Субстанция»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада».

97-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025 прошла 3 марта и продлилась около четырёх часов. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.

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