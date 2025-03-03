Какие фильмы получили больше всего наград на «Оскаре»-2025

В ночь на 3 марта мск прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». В этот раз её провёл известный комик и шоумэн Конан О'Брайан, который отшучивался на тему актуальных события в США и по всему миру.
Абсолютным триумфатором выставки стала «Анора» Шона Бэйкера — лента получила сразу пять наград, включая лучший фильм, лучшего режиссёра и лучшую актрису (Майки Мэдисон). На втором месте оказался «Бруталист» с наградой Эдриана Броуди за лучшую мужскую роль. Замкнули тройку «Эмилия Перес», «Злая: Сказка о ведьме Запада» и «Дюна 2».
Триумфаторы «Оскара-2025»
«Анора» — пять статуэток
- Лучший фильм
- Лучший режиссёр
- Лучший сценарий
- Лучшая женская роль (Майки Мэдисон)
- Лучший монтаж
«Бруталист» — три статуэтки
- Лучшая мужская роль (Эдриан Броуди)
- Лучший саундтрек
- Лучшая операторская работа
«Эмилия Перес» — две статуэтки
- Лучшая песня к фильму
- Лучшая женская роль второго плана (Зои Салдана)
«Злая: Сказка о ведьме Запада» — две статуэтки
- Лучший дизайн
- Лучший дизайн костюмов
«Дюна 2» — две статуэтки
- Лучший звук
- Лучшие визуальные эффекты
Более подробно обо всех победителях можно узнать в отдельном материале.