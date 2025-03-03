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Какие фильмы получили больше всего наград на «Оскаре»-2025

Какие фильмы получили больше всего наград на «Оскаре»-2025
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В ночь на 3 марта мск прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». В этот раз её провёл известный комик и шоумэн Конан О'Брайан, который отшучивался на тему актуальных события в США и по всему миру.

Абсолютным триумфатором выставки стала «Анора» Шона Бэйкера — лента получила сразу пять наград, включая лучший фильм, лучшего режиссёра и лучшую актрису (Майки Мэдисон). На втором месте оказался «Бруталист» с наградой Эдриана Броуди за лучшую мужскую роль. Замкнули тройку «Эмилия Перес», «Злая: Сказка о ведьме Запада» и «Дюна 2».

Триумфаторы «Оскара-2025»

«Анора» — пять статуэток

  • Лучший фильм
  • Лучший режиссёр
  • Лучший сценарий
  • Лучшая женская роль (Майки Мэдисон)
  • Лучший монтаж

«Бруталист» — три статуэтки

  • Лучшая мужская роль (Эдриан Броуди)
  • Лучший саундтрек
  • Лучшая операторская работа

«Эмилия Перес» — две статуэтки

  • Лучшая песня к фильму
  • Лучшая женская роль второго плана (Зои Салдана)

«Злая: Сказка о ведьме Запада» — две статуэтки

  • Лучший дизайн
  • Лучший дизайн костюмов

«Дюна 2» — две статуэтки

  • Лучший звук
  • Лучшие визуальные эффекты

Более подробно обо всех победителях можно узнать в отдельном материале.

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