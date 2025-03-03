Режиссёр «Аноры» Шон Бэйкер стал первым обладателем четырёх «Оскаров» за один фильм

Ночью прошла очередная церемония награждения премии «Оскар». Россияне пристально следили за мероприятием, поскольку одним из номинантов оказался Юра Борисов, снявшийся в «Аноре».

К сожалению, актёр не получил свою статуэтку, зато на «Оскаре» случилась другая любопытная ситуация. Шон Бэйкер, режиссёр «Аноры», стал первым в истории человеком, получившим сразу четыре статуэтки за один фильм.

Бэйкер забрал «Оскар в номинациях» «Лучший режиссёр», «Лучший монтаж», «Лучший оригинальный сценарий» и «Фильм года». Любопытно, что единственным человеком, который выиграл четыре «Оскара» на премии за один вечер, был Уолт Дисней в 1953 году, но в этом случае каждая статуэтка присуждалась отдельному фильму.

Премьера фильма «Анора» состоялась весной 2024 года. В нём, помимо Юры Борисова, также снялся Марк Эйдельштейн.