Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» трижды возглавил кинопрокат России за уикенд

Кинопрокат России за прошедшие выходные уже третий раз подряд возглавил фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли. За уикенд картине удалось собрать 168,5 млн рублей.

На втором месте оказалась лента «Красный шёлк» со сборами в 122,3 млн рублей. Третью строчку заняла картина по роману Стивена Кинга «Обезьяна» — ей удалось собрать 82,5 млн рублей. Четвёртое место осталось за фильмом «Северный полюс» (62 млн рублей), а пятое за проектом Манюня: День рождения Ба (40 млн рублей).

«Пророк» — это масштабная история жизни великого поэта (с лицейских лет до момента роковой дуэли), которая передаёт его дух и стремится показать Пушкина таким, каким его не знал никто. В картине поэт предстанет как «современный и многогранный герой, в котором тёмное и страшное борется со светлым и просвещённым».