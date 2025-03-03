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Стало известно, на каких смартфонах россиян перестанет работать WhatsApp

Стало известно, на каких смартфонах россиян перестанет работать WhatsApp
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По данным СМИ, мессенджер WhatsApp с 10 марта перестанет поддерживаться устаревшими моделями смартфонов. Процесс завершится к 5 мая.

С 17 февраля WhatsApp перестал работать на гаджетах, использующих операционную систему Android 4.4 KitKat и более старые версии: Samsung Galaxy S3 и Note 2, Motorola Moto G первого поколения, HTC One X, LG Optimus G и Nexus 4, модели Sony Xperia.

Также с 5 мая мессенджер не будет поддерживаться на ранних моделях с ОС iOS, например, на iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Чтобы сохранить важные данные при переходе на новое устройство, необходимо создать резервную копию чатов. Для этого нужно зайти в настройки WhatsApp, выбрать раздел «Чаты» и создать резервную копию на «Google Диск» или iCloud в зависимости от операционной системы.

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