«Не сложилось»: Патрик Демпси — о том, почему не снялся в фильме «Крик 7»

Актёр Патрик Демпси в недавнем интервью объяснил, почему он всё же не попал в фильм «Крик 7», хотя у этого были все предпосылки. В октябре 2024-го он сказал, что разговаривал о своём возвращении во франшизу. Затем Актёр сообщал, что уже ждёт сценарий.

В итоге Демпси так и не смог сняться в ленте, объясняя это нахлынувшими в конце 2024 года пожарами и проблемами с графиком.

Просто не сложилось. Мы столкнулись с пожарами и всеми сопутствующими проблемами, и график, к сожалению, не совпал.

Съёмки «Крика 7» стартовали 8 января. Сколько они продлятся, пока не сообщается. Седьмая часть франшизы расскажет о Сидни Прескотт и её дочери, других деталей сюжета пока нет. Фильм должен выйти 27 февраля 2026 года.