Актёр Джеймс Макэвой рассказал о работе над своим первым фильмом в качестве режиссёра

Актёр Джеймс Макэвой в недавнем интервью рассказал о своём дебюте в качестве режиссёра. Джеймс снимал фильм «Калифорнийские интриги». По его словам, во время производства ленты он находился в сильном стрессе из-за навалившихся обязанностей, которые сильно отличаются от того, что требуется от актёра.

По словам Макэвоя, он очень рад тому, что ему удалось снять фильм в Шотландии, поскольку это его родная страна. Более того, Джеймс давно был увлечён идеей выпустить собственный проект.

Я отклонил множество сценариев, которые мне присылали. Это были блестящие сценарии, но мне нужно было дождаться чего-то особенного, и, к счастью, это был шотландский фильм, который удовлетворил моё желание рассказать историю о людях, но при этом развлечь и вызвать у зрителей сочувствие, заставить их смеяться и плакать.

Ещё Макэвой рассказал о режиссёрах, которыми вдохновлялся во время съёмок собственного фильма. В их числе: Джон С. Бэйрд, Дэнни Бойл, Джо Райт и М. Найт Шьямалан.

Фильм снимался в ноябре в Данди и Глазго. У него пока нет даты премьеры.