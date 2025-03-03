Вышел трейлер фильма «Авиатор» с Константином Хабенским — премьера 20 ноября

Кинокомпания «Атмосфера кино» опубликовала трейлер фильма «Авиатор» с Александром Горбатовым и Константином Хабенским.

Сюжет ленты начинается с 1929 года, когда Иннокентий Платонов становится жертвой эксперимента по крионике. Почти век спустя, в 2025 году, ученый Константин Гейгер размораживает его в лаборатории под Петербургом. Платонов пытается вспомнить свою жизнь и найти себя в новой реальности.

Вместе с Горбатовым и Хабенским в ленте также снялись Евгений Стычкин, Ирина Пегова, Софья Эрнст и другие. Режиссёром экранизации одноименного романа Евгения Водолазкина стал Егор Михалков-Кончаловский.

«Авиатор» выйдет в прокат 20 ноября.