Вышел трейлер второго сезона сериала «Доктор Кто» с Шути Гатвой

BBC опубликовала трейлер второго сезона сериала «Доктор Кто» с Шути Гатвой в главной роли. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале франшизы «Доктор Кто».

В ролике показали, каке главный герой, Доктор, путешествует по новым мирам, а компанию ему составит Белинда — новая спутница, которую сыграла Варада Сету

Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежать BBC.

Новые эпизоды начнут выходить с 12 апреля. Всего во втором сезоне с Гатвой будет 8 эпизодов. Шоураннером выступил Рассел Т. Дэвис. В актёрский состав также вошли Милли Гибсон, Рилан Кларк, Алан Камминг, Джона Хауэр-Кинг и другие.