Чарли Кокс отреагировал на неоднозначное появление Сорвиголовы в сериале «Женщина-Халк»

Чарли Кокс во время недавнего интервью обсудил неоднозначную реакцию фанатов на появление Сорвиголовы в сериале «Женщина-Халк». Актёр знает, что не всем фанатам понравилось появление персонажа в шоу, поскольку его посчитали слишком несерьёзным.

По словам Кокса, многие фанаты не оценили, что такой серьёзный герой, как Сорвиголова, очень странно себя вёл в шоу. Актёр считает, что ничего странного в этом нет, поскольку персонажа нужно было адаптировать в рамки другого проекта, иначе было бы нелепо.

Забавно, сколько разных мнений я услышал о появлении в «Женщине-Халк». Взять хотя бы сцену из 8 эпизода — это была идея, которая появилась в последний момент. Съёмочная группа поставила большой зелёный экран, и мне просто нужно было пройтись, держа обувь в руках.

На радость фанатов, более серьёзный и привычный Сорвиголова вернётся уже завтра — стартует шоу «Сорвиголова: Рождённый заново».