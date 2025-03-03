Решение проблемы, из-за которой прервали финал Дримлиги по Доте, предлагали ещё в августе

Игроки в Dota 2 обращали внимание на проблему с массовыми инвайтами в игре ещё прошлым летом — это отметил комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов. Сегодня ночью из-за этой уязвимости не удалось завершить финальный матч топ-турнира DreamLeague S25 с призовым $ 1 млн.

Эксперт обратил внимание на сообщение на GitHub, где разработчики из Valve рассматривают жалобы пользователей. В августе один из пользователей указал на проблему в «Доте» и предложил варианты решений, но его сообщение осталось без ответа.

Фото: GitHub / Телега Маелшторма

Кузьминов также отметил, что сейчас на GitHub остаётся более 5000 нерешённых запросов по Dota 2.

Ночью 3 марта участники гранд-финала DreamLeague S25 из российской Team Spirit столкнулись с проблемами в Dota 2. При счёте 2:1 в их пользу «спириты» стали получать по 100 приглашений в группу в секунду, из-за чего не смогли продолжить матч — после длительной паузы его отложили на вторник, 4 марта.