Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Групповой этап. День 3. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Решение проблемы, из-за которой прервали финал Дримлиги по Доте, предлагали ещё в августе

Решение проблемы, из-за которой прервали финал Дримлиги по Доте, предлагали ещё в августе
Аудио-версия:
Комментарии

Игроки в Dota 2 обращали внимание на проблему с массовыми инвайтами в игре ещё прошлым летом — это отметил комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов. Сегодня ночью из-за этой уязвимости не удалось завершить финальный матч топ-турнира DreamLeague S25 с призовым $ 1 млн.

Эксперт обратил внимание на сообщение на GitHub, где разработчики из Valve рассматривают жалобы пользователей. В августе один из пользователей указал на проблему в «Доте» и предложил варианты решений, но его сообщение осталось без ответа.

Фото: GitHub / Телега Маелшторма

Кузьминов также отметил, что сейчас на GitHub остаётся более 5000 нерешённых запросов по Dota 2.

Ночью 3 марта участники гранд-финала DreamLeague S25 из российской Team Spirit столкнулись с проблемами в Dota 2. При счёте 2:1 в их пользу «спириты» стали получать по 100 приглашений в группу в секунду, из-за чего не смогли продолжить матч — после длительной паузы его отложили на вторник, 4 марта.

Материалы по теме
Российская Team Spirit под DDoS-атакой. Финал Дримлиги по «Доте» прерван — LIVE
Live
Российская Team Spirit под DDoS-атакой. Финал Дримлиги по «Доте» прерван — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android