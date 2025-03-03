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В России стартовали продажи смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra

В России стартовали продажи смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra
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Флагманские модели смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra появились на российском рынке — о старте продаж сообщает компания-дистрибьютор diHouse.

Главной фишкой Xiaomi 15 станет возможность профессиональной съёмки: телефон оснащён основной камерой Leica на 50 МП и телеобъективом с плавающей линзой и поддержкой микросъёмки. Это позволяет записывать видео в качестве 8К при 30 кадрах в секунду.

Смартфон также оснащён процессором Snapdragon® 8 Elite, аккумулятором более 5 тыс. мАч с беспроводной зарядкой, стереодинамиками с Dolby Atmos и сверхъярким дисплеем на 3200 нит.

Базовая модель доступна в четырёх цветах (белый, чёрный, зелёный и жидкое серебро) и уже есть в продаже в популярных магазинах электроники по цене 100–110 тыс. рублей (в зависимости от объёма памяти). Улучшенную Xiaomi 15 Ultra с увеличенным дисплеем получится купить за 150 тыс. рублей.

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