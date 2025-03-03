Детали главной региональной лиги по Mobile Legends: открытые квалификации начнутся 8 марта

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Турнирный оператор FISSURE представил детали весеннего сплита региональной лиги MLBB Continental Championships Season 5 по мобильной стратегии Mobile Legends: Bang Bang. Восемь лучших команд EECA (страны СНГ, Грузия и Украина) разыграют $ 40 тыс. и путёвки на глобальные турниры.

8-9 марта пройдут открытые квалификации для всех желающих. Зарегистрироваться для участия можно на платформе Battlefy: победители первого и второго отборочных турниров пройдут в следующую стадию. 17–18 марта пройдёт закрытая квалификация с участием приглашённых команд.

Основной этап Континентального чемпионата пройдёт в три этапа и завершится в июне.

Регулярный сезон — с 5 апреля по 4 мая. Четыре команды будут приглашены напрямую, а ещё четыре определятся по итогам закрытой квалификации. Восемь команд проведут двухкруговой турнир (каждый с каждым по две bo3).

Play-in — 10 и 11 мая. Коллективы, занявшие 3–8 места в регулярном сезоне, разыграют две путёвки в плей-офф в гибридном формате.

Плей-офф — с 30 мая по 1 июня. Две лучшие команды регулярного сезона и два победителя play-in разыграют чемпионский титул и главный денежный приз.

В декабре российская Team Spirit заняла четвёртое место на чемпионате мира M6 по MLBB. Это лучший результат для команд не из Юго-Восточной Азии.