Вышел тизер комедии «Наша Russia. 8 марта» со Светлаковым и Галустяном

В эфире телеканала ТНТ начали показывать тизер предстоящего фильма «Наша Russia. 8 марта». Премьера комедии с персонажами известного скетчкома состоится 7 марта в 22:00 мск на ТНТ и «Кинопоиске».

Главные роли в картине исполнили Сергей Светлаков и Михаил Галустян. Они вернутся к ряду своих ролей: в фильме можно будет увидеть телеведущего Жорика Вартанова из Пятигорска, воронежскую учительницу Снежану Денисовну, профессионального телезрителя Сергея Юрьевича Белякова и многих других.

Видео доступно в VK-группе «Казань-Афиша». Права на видео принадлежат ТНТ.

Помимо Галустяна и Светлакова, участие в съёмках также приняли Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Стас Михайлов и другие.