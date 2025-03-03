«Я вся в крови»: в дом Amouranth ворвались грабители, стримерша подстрелила одного из них

Известная американская стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса (более 6 млн фолловеров на Twitch) рассказала, что этой ночью подверглась вооружённому ограблению в собственном доме.

Девушка рассказала, что её вытащили из кровати и под дулом пистолета требовали доступ к счетам с криптовалютой.

Они дали мне телефон и под дулом пистолета сказали войти в систему. Я написала в X, потому что звонок был бы смертным приговором.

Аморант сообщила, что смогла отбиться и подстрелить одного из грабителей. Сейчас она в безопасности в больнице, а на месте происшествия работают спецназ и полиция.

Кажется, я подстрелила одного из грабителей. Они хотели получить мою крипту, они орали об этом, когда вытаскивали меня из кровати. Я вся в крови, и только часть из неё — моя. Выйду на связь позже.

Ранее стримерша рассказывала, что на её счетах около $ 20 млн в криптовалюте.