Корейская T1 выиграла VALORANT Masters в Бангкоке

Победителем глобального турнира VALORANT Masters Bangkok 2025 стала T1 из Южной Кореи, забрав главный приз в размере $ 250 тыс. В финале первого топ-чемпионата по Valorant в 2025 году коллектив Метеора обыграл американскую G2 Esports — 3:2.

Третье место заняла EDward Gaming из Китая, четвёртым стал европейский состав Team Vitality с россиянином Никитой trexx Чередниченко. Ещё один отечественный киберспортсмен Аяз nAts Ахметшин выступает за Team Liquid и занял 5–6 место.

Первый VALORANT Masters прошёл в Таиланде, второй состоится в июне в Торонто — на него пройдут лучшие команды по итогам весенних региональных лиг VCT.