AliExpress ограничил покупку топовых видеокарт и процессоров из России

Россияне сообщают, что из ассортимента онлайн-магазина AliExpress пропали оригинальные комплектующие для ПК, в том числе процессоры и видеокарты от известных производителей, таких как AMD и NVIDIA.

При открытии сайта с российского IP детали для компьютеров почти не отображаются — только некоторые позиции с низким рейтингом (вероятно, китайские копии).

Официально AliExpress не сообщал об ограничениях в России. Вероятно, происходящее связано с ревизией США, проверяющих соблюдение санкций: посредники опасаются попасть под ограничения и вынуждены убрать популярные комплектующие из списка доступных для российских пользователей.