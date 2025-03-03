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AliExpress ограничил покупку топовых видеокарт и процессоров из России

AliExpress ограничил покупку топовых видеокарт и процессоров из России
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Россияне сообщают, что из ассортимента онлайн-магазина AliExpress пропали оригинальные комплектующие для ПК, в том числе процессоры и видеокарты от известных производителей, таких как AMD и NVIDIA.

При открытии сайта с российского IP детали для компьютеров почти не отображаются — только некоторые позиции с низким рейтингом (вероятно, китайские копии).

Официально AliExpress не сообщал об ограничениях в России. Вероятно, происходящее связано с ревизией США, проверяющих соблюдение санкций: посредники опасаются попасть под ограничения и вынуждены убрать популярные комплектующие из списка доступных для российских пользователей.

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