Российский состав Nemiga выиграл первый матч на ESL Pro League S21 по Counter-Strike 2
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Российский ростер клуба Nemiga Gaming из Беларуси избежал вылета с последнего места на глобальном турнире ESL Pro League Season 21 по CS 2.
Ростер Антона boX Бурко уверенно разобрался с австралийской Mindfreak. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу Nemiga — 13:4 на карте Anubis и 13:11 — на Dust II.
CS 2. ESL Pro League — Season 21 . Групповой этап 1
03 марта 2025, понедельник. 15:00 МСК
Nemiga Gaming
Окончен
2 : 0
Mindfreak
Для выхода в следующую стадию Nemiga Gaming нужно выиграть ещё две встречи, которые пройдут 4 и 5 марта. Соперники определятся позже в ходе сегодняшнего игрового дня. Со счётом 1-2 также идут Lynn Vision и HEROIC.
ESL Pro League Season 21 по CS 2 проходит в столице Швеции с 1 по 16 марта. Призовой фонд чемпионата составляет $ 400 тыс.
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