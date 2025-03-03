Российский состав Nemiga выиграл первый матч на ESL Pro League S21 по Counter-Strike 2

Российский ростер клуба Nemiga Gaming из Беларуси избежал вылета с последнего места на глобальном турнире ESL Pro League Season 21 по CS 2.

Ростер Антона boX Бурко уверенно разобрался с австралийской Mindfreak. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу Nemiga — 13:4 на карте Anubis и 13:11 — на Dust II.

Для выхода в следующую стадию Nemiga Gaming нужно выиграть ещё две встречи, которые пройдут 4 и 5 марта. Соперники определятся позже в ходе сегодняшнего игрового дня. Со счётом 1-2 также идут Lynn Vision и HEROIC.

ESL Pro League Season 21 по CS 2 проходит в столице Швеции с 1 по 16 марта. Призовой фонд чемпионата составляет $ 400 тыс.