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Фантастический фильм «Электрический штат» с Крисом Праттом выйдет на Netflix 14 марта

Фантастический фильм «Электрический штат» с Крисом Праттом выйдет на Netflix 14 марта
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал последний трейлер перед выходом фантастического фильма «Электрический штат» — и подтвердил, что премьера ленты состоится на платформе уже 14 марта.

В новой ленте от режиссёров «Мстителей» братьев Энтони и Джо Руссо снялись известные голливудские актёры: Крис Пратт («Стражи Галактики»), Милли Бобби Браун («Очень странные дела», «Годзилла против Конга»), Куан Ке Хюи («Всё везде и сразу») и другие.

События ленты развернутся в альтернативном 1994 году, когда ожесточённая война людей и искусственного интеллекта закончилась ничьей. Население пытается восстановиться после масштабных потерь, а роботы отправились в зону отчуждения.

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