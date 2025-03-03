Объявлена точная дата выхода «убийцы Sims» inZOI — а 19 марта пройдёт предрелизный стрим

Разработчики симулятора жизни inZOI из корейской студии Krafton объявили подробности о предстоящем релизе своего проекта. Игра станет доступна в раннем доступе в Steam в пятницу, 28 марта, в 3:00 мск.

Незадолго до релиза создатели inZOI проведут прямую трансляцию, на которой расскажут подробности о версии и будущих дополнениях, а также ответят на вопросы игроков. Стрим пройдёт 19 марта в 4:00 мск на YouTube и, вероятно, на Twitch.

inZOI ещё до релиза окрестили «убийцей The Sims» за схожие механики и общий подход к игре. При этом сами разработчики отмечают, что их проект станет скорее альтернативой, поскольку делает упор на кастомизацию, поддержку модов и продвинутый искусственный интеллект.