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Объявлена точная дата выхода «убийцы Sims» inZOI — а 19 марта пройдёт предрелизный стрим

Объявлена точная дата выхода «убийцы Sims» inZOI — а 19 марта пройдёт предрелизный стрим
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Разработчики симулятора жизни inZOI из корейской студии Krafton объявили подробности о предстоящем релизе своего проекта. Игра станет доступна в раннем доступе в Steam в пятницу, 28 марта, в 3:00 мск.

Незадолго до релиза создатели inZOI проведут прямую трансляцию, на которой расскажут подробности о версии и будущих дополнениях, а также ответят на вопросы игроков. Стрим пройдёт 19 марта в 4:00 мск на YouTube и, вероятно, на Twitch.

inZOI ещё до релиза окрестили «убийцей The Sims» за схожие механики и общий подход к игре. При этом сами разработчики отмечают, что их проект станет скорее альтернативой, поскольку делает упор на кастомизацию, поддержку модов и продвинутый искусственный интеллект.

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