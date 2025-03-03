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В России предложили запрещать доступ в интернет за буллинг в соцсетях

В России предложили запрещать доступ в интернет за буллинг в соцсетях
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Россиянам, которые занимаются буллингом и сталкингом в Сети, в будущем могут отключать доступ в интернет. Такое предложение вынесла на обсуждение уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Москалькова отметила, что важно вернуться к вопросу о введения наказания за кибербуллинг и преследование. Предлагается ввести за это административную ответственность — в будущем это может расцениваться как мелкое хулиганство.

Также пришло время для возвращения к обсуждению вопроса о введении нового административного наказания для физических лиц в виде ограничения доступа к сети Интернет или социальным сетям.

При этом эксперты отмечают, что в законе ещё не определено понятие кибербуллинга, хотя виновных можно привлечь за оскорбления и клевету. Кроме того, пока до конца неясно, как определить личность таких пользователей и технически ограничить им доступ к Сети.

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