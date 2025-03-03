Китайский мультфильм «Нэчжа 2» заработал в кино $ 2 млрд — это седьмой результат в истории

Кассовые сборы китайского мультфильма «Нэчжа побеждает Царя драконов» превысили отметку в $ 2 млрд.Это позволило хиту из Поднебесной укрепиться на седьмом месте среди самых успешных фильмов в истории кино.

«Нэчжа 2» также вплоную приблизилась к двум следующим фильмам — «Мстители: Война бесконечности» ($ 2,048 млрд) и «Звёздные войны: Пробуждение силы» ($ 2,068 млрд).

«Нэчжа побеждает Царя драконов» — продолжение мультфильма «Нэчжа» 2019 года, основанного на китайской мифологии. Лента рассказывает о приключениях мальчика, в которого в юном возрасте вселился демон, запрограммированный на уничтожение всего живого.