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«Всё в фильме держится на русских»: депутат Госдумы высказался об «Аноре» на «Оскаре»

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гусев оказался расстроен результатами кинопремии «Оскар». Он отметил, что российский актёр Юра Борисов был достоин награды, так как сыграл ключевую роль в фильме «Анора».

Жаль, что Юра Борисов не получил «Оскар». Фильм получился отличным именно благодаря его игре. Герой Борисова там ключевой персонаж.

Гусев отметил, что посмотрел «Анору» сразу после выхода и считает, что картина показывает настоящие ценности.

И что особенно важно — всё в фильме держится на русских. И наша культура важна для мира, потому что именно мы, русские, понимаем, как передать — что главное в жизни, что не главное, а что по-настоящему ценно. Любовь, конечно, на первом месте.

«Анора» была признана лучшим фильмом года, а в категории «Лучший актёр второго плана» Юра Борисов уступил Кирану Калкину.