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«Всё в фильме держится на русских»: депутат Госдумы высказался об «Аноре» на «Оскаре»

«Всё в фильме держится на русских»: депутат Госдумы высказался об «Аноре» на «Оскаре»
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Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гусев оказался расстроен результатами кинопремии «Оскар». Он отметил, что российский актёр Юра Борисов был достоин награды, так как сыграл ключевую роль в фильме «Анора».

Жаль, что Юра Борисов не получил «Оскар». Фильм получился отличным именно благодаря его игре. Герой Борисова там ключевой персонаж.

Гусев отметил, что посмотрел «Анору» сразу после выхода и считает, что картина показывает настоящие ценности.

И что особенно важно — всё в фильме держится на русских. И наша культура важна для мира, потому что именно мы, русские, понимаем, как передать — что главное в жизни, что не главное, а что по-настоящему ценно. Любовь, конечно, на первом месте.

«Анора» была признана лучшим фильмом года, а в категории «Лучший актёр второго плана» Юра Борисов уступил Кирану Калкину.

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