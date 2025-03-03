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Видеокарта RTX 4060 стала самой популярной среди геймеров в Steam

Видеокарта RTX 4060 стала самой популярной среди геймеров в Steam
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NVIDIA GeForce RTX 4060 возглавила список самых популярных видеокарт среди пользователей игровой платформы Steam. В феврале версии 4060 и 4060 Ti использовали почти 18% от общего числа геймеров — больше, чем RTX 3060 (10,6%).

Самым используемым объёмом оперативной памяти стал формат на 32 ГБ, который установлен почти у половины пользователей.

Фото: Steam

Кроме того, по итогам февраля Windows 10 обогнала следующую версию операционной сети от Microsoft среди пользователей Steam. По мнению экспертов, это связано с приростом китайской аудитории — упрощённый китайский язык на платформе используют на 21% больше, чем в январе.

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