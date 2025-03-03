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Стример StRoGo сыграет за Aurora на онлайн-турнире European Pro League S23 по CS 2

Стример StRoGo сыграет за Aurora на онлайн-турнире European Pro League S23 по CS 2
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Новичок клуба Aurora Gaming Иван StRoGo Шурпатов выступит за состав по Counter-Strike 2 в первом матче команды на онлайн-турнире European Pro League S23.

Топ-стример (у Строго более 1,1 млн фолловеров на Twicth) заменит в матче с ENCE Academy Роберта Patsi Исянова. Будет ли Шурпатов выступать за Aurora в следующих играх, пока неизвестно.

Иван StRoGo Шурпатов присоединился к Aurora 1 марта. Ранее болельщики Aurora предположили, что он станет стримером организации, поскольку не имеет опыта на профессиональной сцене. Сам Строго отметил, что будет тренироваться в CS 2 и намерен помочь команде на киберспортивной арене.

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