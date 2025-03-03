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Вышел трейлер мультсериала про Астерикса и Обеликса от режиссёра «Миссии Клеопатра»

Вышел трейлер мультсериала про Астерикса и Обеликса от режиссёра «Миссии Клеопатра»
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Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил новый трейлер мультсериала «Астерикс и Обеликс: Поединок вождей» про известных галлов, защищающих родную деревню от римлян с помощью волшебного зелья.

Сериал раскроет историю о том, как друид Панорамикс теряет память и забывает секрет спасительного напитка. Теперь Астериксу и Обеликсу предстоит сопротивляться римским захватчикам своими силами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Режиссёром и сценаристом «Поединка вождей» выступает Ален Шаба, который снимал фильм «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» с Жераром Депардье. Новый проект Шабы выйдет на Netflix в 2025 году.

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