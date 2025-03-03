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Marvel выпустила финальный трейлер перед выходом сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Marvel выпустила финальный трейлер перед выходом сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»
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За день до премьеры супергеройского сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Marvel опубликовала финальный трейлер шоу.

«Рождённый заново» станет перезапуском и одновременно продолжением сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернутся Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney+.

Всего в дебютном сезоне «Сорвиголовы» будет девять эпизодов, они станут выходить еженедельно по средам. Первые две серии шоу появятся уже 5 марта на Disney+, а финал покажут 16 апреля.

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