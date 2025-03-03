Стримерша Amouranth выложила видео с нападением грабителей во дворе своего дома

Популярная стримерша Кейтлин Amouranth Сарагоса поделилась новыми подробностями о действиях вооружённых грабителей, напавших на её дом.

Девушка опубликовала видео с камеры наружного наблюдения и рассказала, что её атаковали три преступника с пистолетами.

До этого момента на видео они избили меня, били рукояткой пистолета. Я думала, это никогда не закончится. Я защищала голову, подняв руки вверх, как на тренировке по боксу. Кровь текла по моей голове, а руки были коричневыми от ударов.

Видео доступно на YouTube-канале DXmobile. Права на видео принадлежат Amouranth.

Ранее Аморант рассказала, что грабители хотели получить доступ к её криптокошельку с $ 20 млн. В процессе ей удалось подстрелить одного из нападавших и дождаться полиции.