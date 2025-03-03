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В Steam стартовал Фестиваль визуальных новелл со скидками на сотни игр

В Steam стартовал Фестиваль визуальных новелл со скидками на сотни игр
Аудио-версия:
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3 марта в Steam начался Фестиваль визуальных новелл. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести игры в одноимённом жанре со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале визуальных новелл

Фестиваль визуальных новелл продлится до 20:00 мск 10 марта. На протяжении недели скидки останутся неизменными.

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