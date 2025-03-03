В Steam стартовал Фестиваль визуальных новелл со скидками на сотни игр
3 марта в Steam начался Фестиваль визуальных новелл. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести игры в одноимённом жанре со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на Фестивале визуальных новелл
- Tiny Bunny — 279 рублей (- 20%)
- Needy Girl Overdose — 168 рублей (- 60%)
- STEINS;GATE — 310 рублей (- 70%)
- The Life and Suffering of Sir Brante — 239 рублей (- 60%)
- Danganronpa 2: Goodbye Despair — 547 рублей (- 30%)
- No Case Should Remain Unsolved — 224 рубля (- 20%)
- Fate/stay night REMASTERED — 975 рублей (- 25%)
- Orwell: Keeping an Eye On You — 64 рубля (- 75%).
Фестиваль визуальных новелл продлится до 20:00 мск 10 марта. На протяжении недели скидки останутся неизменными.
Материалы по теме
Комментарии